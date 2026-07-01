Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Winschoten

WINSCHOTEN – Op woensdag 1 juli was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt vanuit de tennis- en paddelhal/sportcafé Belle Helene in Winschoten. Hier stond om 8.45 uur de koffie met gevulde koeken of een plak cake weer klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag werd er weer gewandeld in de drie bekende afstanden, 6, 8 en 10 kilometer. Om 9.15 uur ging de eerste groep van start en ging het richting de Pieter Smit brug. Deze 800 meter lange brug is vernoemd naar de populaire en naar de mens gesproken veel te jong overleden Pieter Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt. De brug is met zijn 800 meter de langste fiets/wandelbrug van Europa en heeft door zijn lengte het record van de 756 meter lange fietsbrug van het Zweedse Sölvesborg verbroken.

Vanaf de Pieter Smitbrug ging de wandeling richting het havenkwartier. Hierbij werd het pad gevolgd waaraan, door leerlingen van verschillende scholen in de gemeente Oldambt, een rij bomen is geplant. Dit vond plaats op woensdag 14 mei 2018 tijdens de nationale boomfeestdag. De gemeente Oldambt had toen de eer de landelijke aftrap te geven van dit evenement. Het landelijk thema in dit jaar was aandacht te schenken aan gemeenschappelijk groendebat in verband met de Essentaksterfte. Van hier, richting het havenkwartier, werd ook de Wilgenborg gepasseerd. Dit is een organisch kunstwerk, ontworpen door Merijn Vrij, en is gebaseerd op botanische bouw. Deze “Wilgenkathedraal“ is ontworpen als een levende ontmoetingsplek waarin je in een bijzondere sfeer bij elkaar kunt zitten.

De wandeling ging verder door een gedeelte van Blauwestad. Daar was duidelijk te zien dat er een enorme diversiteit aan huizen wordt gebouwd, maar binnen de groepjes toch ook weer een eenheidsworst is ontstaan. Ook werd een diversiteit aan stalen kunstwerken gezien. Deze geven de verschillende wijken aan. Hierbij is De Wei geïnspireerd op de waterrijke omgeving van Giethoorn en Dwarsgracht. De landtongen zijn hier gescheiden door lange, rechte kanalen.

Ook ging de wandeling langs de locatie Blauwestad van zorgboerderij Dekkersnest. Dekkersnest is in 2006 opgestart in Muntendam door de familie Dekkers met het aanbieden van zowel logeeropvang als ook dagopvang. Dit heeft een enorme groei gemaakt. Ze zijn nu op verschillende locaties actief. Bij de locatie Blauwestad, waarbij je nog duidelijk kunt zien dat het gevestigd is in een voormalige manege, staat wonen in de natuur centraal.

De wandeling begon met mooi, stralend weer, maar bij dit punt aangekomen begonnen zich zware buien te ontwikkelen. Er waren al bliksemschichten te zien en het gedonder was niet van de lucht. De coach van de dag besloot een kortere route te nemen om voor de buien binnen te zijn. Maar dit lukte niet, het begon al snel te regenen. Aangekomen bij een boerderij aan de Ekamperweg , waarin naar later bleek Glas- en lijstatelier Stiny Kampe gevestigd was, bleek hier weer de Oldanbster gastvrijheid. De baanderdeure kon zo open gedaan worden en hier waren we welkom om te schuilen en de bui af te wachten. Toen de bui bijna voorbij was ging het verder richting tennishal. Daar stond tot ieders verrassing de soep en brood te wachten. Tot ieders verrassing, omdat vooraf was verteld dat om 1200 uur het café gesloten zou worden. Hulde voor het personeel van sportcafé Belle Helene!

Tekst en foto’s: Jan Bossen