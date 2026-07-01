Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van  nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 Tanja van Ravehorst – De Plaggenborg Jipsinghuizen: De laatste schooldag

10.15 Aron de Jong – Bij Thijs in Vlagtwedde

10.45 Marja Dijks – Internationale SchakelKlas Ter Apel: De laatste schooldag 


11.15 Sandra Klinkhamer – Hazes of Bach tijdens de operatie in OZG in Scheemda

11.45 Harma Hulsebos – Wiekslag Blijham en de Waterlelie Winschoten: De laatste schooldagen van beide scholen

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

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