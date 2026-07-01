Zomermarkt in centrum Stadskanaal met nieuwe en tweedehands artikelen

STADSKANAAL – Op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus organiseert Centrum Stadskanaal de Zomermarkt in het centrum van Stadskanaal. Van 12.00 tot 20.00 uur staan op de Europalaan, Navolaan en in de Kanaalpassage kramen met een gevarieerd aanbod van nieuwe artikelen, tweedehands spullen en eigengemaakte producten. De toegang is gratis.
Gevarieerd aanbod
Ruim 60 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld voor de zomermarkt. Aan de markt nemen zowel marktkooplieden als particulieren deel. Hun aanbod bestaat onder meer uit kleding, speelgoed, boeken, woonaccessoires, huishoudelijke artikelen, sieraden en decoratie.
Kinderplein
Er is een kinderplein bij Gaijess Barbers. Hier staat een springkussen en is de Ballonnenoma aanwezig, die ballonfiguren maakt. Daarnaast is in het centrum livemuziek van Duo Return.
Bron: Carin Heutinck