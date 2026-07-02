We maken vanavond tussen 22-00 en 23.00 uur , een keus uit 32 albums van Brad Mehldau en Jennifer Rush.
En een paar woorden over dat rare nummer van Brad Mehldau met de titel “Just Call Me Nige”. Bij de BBC wordt je op staande voet ontslagen als je maar denkt aan het woord in de langere racistische versie.
Playlist:
01 – For All We Know – Art of The Trio (album The Art of The Trio, vol 3)
02 – Franklin Avenue – Brad Mehldau (album Largo)
03 – The Falcon Will Fly Again – Brad Mehldau (album Highway Rider)
04 – Just Call Me Nige – Mark Guiliana & Brad Mehldau (album Taming The Dragon)
05 – The Power of Love – Jennifer Rush (album Jennifer Rush)
06 – Flames of Paradise – Jennifer Rush & Elton John (album Heart Over Mind)
07 – The Last Day of Summer – Jennifer Rush (album Classics)
08 – Ave Maria – Jennifer Rush – (album Stronghold cd1)
09 – Betcha Never – Jennifer Rush (album Now Is The Hour)
10 – Open Them Gates – Heidi Stern (album Heidi Stern)
Brad Mehldau & Jennifer Rush (Toppyjazz 342)
We maken vanavond tussen 22-00 en 23.00 uur , een keus uit 32 albums van Brad Mehldau en Jennifer Rush.