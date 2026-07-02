Femke en Liam benoemd tot kinderburgemeesters van de gemeente Pekela en eerste kinderraad geïnstalleerd

PEKELA – Femke van der Schuur uit Boven Pekela is woensdag 1 juli (gisteren) benoemd tot kinderburgemeester en Liam Schaftenaar uit Oude Pekela tot loco-kinderburgemeester. Zij nemen het stokje over van Lieke Oppewal en Saar Cremers. Ook is de eerste kinderraad van Pekela geïnstalleerd.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis werd afscheid genomen van Lieke en Saar, waarna de kinderraad werd geïnstalleerd en Femke en Liam officieel werden benoemd als kinderburgemeester.
Kinderraad van start
Vanaf dit jaar heeft Pekela een kinderraad. De kinderraad komt twee keer per jaar bij elkaar om met de burgemeester mee te denken over thema’s die belangrijk zijn voor kinderen, zoals spelen, bewegen en ontmoeten. De leden in de kinderraad zijn:
⦁ Thirza Dijk
⦁ Sofie Wageman
⦁ Olaf Karsijns
⦁ Micha Admiraal
⦁ Liam Schaftenaar
⦁ Leyla Schreuder Peters
⦁ Hannah Post
⦁ Femke van der Schuur
⦁ Danyshia Stoter
⦁ Danysha Gransch
Burgemeester Jaap Kuin: ‘We zijn hartstikke blij dat kinderen in Pekela mee willen denken over de plannen van de gemeente. Met de kinderraad, en Femke en Liam als kinderburgemeesters, krijgen we opnieuw vertegenwoordigers die ons helpen om plannen voor kinderen te maken die écht aansluiten op de jonge Pekelders.’
Taken en activiteiten kinderburgemeesters
De kinderburgemeester en locokinderburgemeester gaan regelmatig mee met de burgemeester of een wethouder. Zij zijn aanwezig bij officiële momenten zoals Sint Maarten, de Sinterklaasintocht en de herdenking op 4 mei. Daarnaast spreken zij periodiek met de burgemeester over onderwerpen die voor kinderen in Pekela belangrijk zijn.
Een schooljaar lang (2026 – 2027) gaan Femke en Liam zich inzetten voor kinderen in de gemeente Pekela. Daarna zullen ze het stokje overdragen aan een ander duo.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela