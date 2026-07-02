Jeugdafdeling Damclub Winschoten sloot seizoen af met een simultaanseance

WINSCHOTEN – De jeugdafdeling van Damclub Winschoten heeft woensdagmiddag 1 juli het damseizoen 2025 – 2026 afgesloten met een simultaanseance, gegeven door Laurens en Evelyn.
Bij een simultaanseance neemt één speler het namelijk op tegen meerdere tegenstanders. Lukas, Hanna, Moos, Julia, Joab, Elise, Ryan, Laas namen deel aan de simultaan. Tevens vond de prijsuitreiking plaats van de onderlinge competitie.
De jeugd van Damclub Winschoten zit onderhand sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De 18 jeugdleden kwamen vervolgens uit in drie categorieën, namelijk benjamins, welpen en pupillen. Het hele seizoen zijn naast het werken in het cursusboek, onderlinge partijen gespeeld, al dan niet met de klok, voor de onderlinge competitie. Daarnaast werd aandacht besteed aan de partijopbouw. De jeugdafdeling bestaat grotendeels uit leerlingen in het basisonderwijs en beginnen na de “grote vakantie” op woensdagmiddag 2 september met het nieuwe seizoen 2026 – 2027.
Uitslagen onderlinge competitie seizoen 2025 – 2026
Benjamins geboren in 2018 of later
Kampioen Lukas
2e Laas
3e Elise
4e Lotte
5e Joab
Welpen geboren in 2016 t/m 2017
Kampioen Mara
2e Ryan
3e Moos
4e Hanna
5e Thijs
6e Julia
Pupillen geboren 2013 t/m 2015
Kampioen Evelyn
2e Laurens
3e Elisa
4e Lennard
5e Fianna
6e Pavlo
7e Simeon
Middelbare schoolleerlingen
Leerlingen in het middelbaar onderwijs kunnen de damlessen volgen bij de zogenaamde “Trainingsgroep” die komend seizoen op vrijdagavond 4 september weer van start gaat in lokaal 3 van gebouw S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad. De groep bestaat voor het nieuwe seizoen onderhand uit 12 leden. De trainingsavond begint om 18:30 uur met ca. 45 minuten theorie om daarna een onderlinge partij te spelen tot 21:00 uur.
13e Scholendamtoernooi
Het 13e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen staat reeds gepland en vindt plaats op woensdagmiddag 13 januari 2027 voor de welpen, groep 3 t/m 6 en woensdagmiddag 27 januari 2027 voor de pupillen groep 7/8. Als decor is wederom gekozen voor het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, Bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
De combinatie damlessen op de basisschool, oefenen op de jeugdafdeling en deelname aan jeugdwedstrijden heeft ertoe geleidt dat het damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten zich 30 mei moeiteloos plaatste voor de Landelijke NK-finale schooldammen groep 7/8 in het Gelderse Heerde.
Bron: Geert Lubberink