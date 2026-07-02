Jeugdtheatergroep RADBOUD gaat van start in KleinKunstTheater Holte

ONSTWEDDE, HOLTE – “Jeugdtheaterschool Winschoten/Stadskanaal is er niet meer. En dat is jammer!
Door de tijd heen merkten we dat het animo bij kinderen, jongeren en ouders om dit concept weer op te pakken zo groot is dat we met ingang van september 2026 gaan starten met Jeugdtheatergroep RADBOUD”.
De thuisbasis is het KleinKunstTheater in Holte.
Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Ze starten met 2 groepen. Er worden lessen gegeven in Theater-Spel, Theater-Dans en Theater-Zang.
De lessen vinden plaats op donderdag:
Groep 1 – Onderbouw –> 8 – 12 jaar donderdag 16.00 -17.30 uur
Groep 2 – Bovenbouw –> 13 – 16 jaar donderdag 17.45 –19.15 uur
De Jeugdtheatergroep werkt met een leerplan en rapporteert per jaar de vorderingen. Het jaar zal worden afgesloten met een Grote Presentatie Avond (GPA) waar alle leerlingen acte de préséance zullen geven in het Theater om hetgeen ze geleerd hebben te laten zien.
LET OP: In beide groepen is plaats voor maximaal 15 personen per groep.
Lijkt het je leuk om te leren spelen, zingen en dansen? En wil jij verzekerd zijn van een plaatsje in de gratis proefles, geef je dan zo snel mogelijk op. In elk geval vóór 1 september 2026. Ouders/verzorgenden zijn dan natuurlijk ook van harte welkom!
De proeflessen vinden plaats op donderdag 10 en 17 september 2026
Informatie, aanmelding (proeflessen):
Website – www.kleinkunsttheaterholte.nl
Email – kleinkunsttheaterholte@gmail.com
Telefoon – 06 23066701 (info Theatergroep Radboud)
Bron: KleinKunstTheater Holte