Open dag nieuwe ambulancepost Winschoten: ‘Een kijkje in het leven van een ambulancehulpverlener’

WINSCHOTEN – De nieuwe ambulancepost in Winschoten opende donderdag de deuren voor publiek. Bezoekers kregen een kijkje achter de schermen en konden zien hoe het werk van ambulancezorg er in de praktijk uitziet.

Volgens Vincent van der Wal, manager operatie van de post in Winschoten, was een nieuwe locatie hard nodig. “De andere post was behoorlijk verouderd. We wilden ook graag met de tijd mee in duurzaamheid, dus het was zeker nodig om een nieuwe, mooie en grote post te maken.”

Sinds mei is de nieuwe post in gebruik. Naast een moderner en duurzamer gebouw zijn ook de werkprocessen verbeterd. “Alle auto’s hebben nu een eigen ingang en uitgang. Daarnaast zijn we een regiopost geworden, waardoor ook medewerkers van de staf hier kunnen werken.”

Voor inwoners verandert de ambulancezorg zelf nauwelijks. “De zorg die we boden blijft hetzelfde. Wel kunnen we de ambulances hier sneller weer paraat hebben, omdat we ook kleine reparaties op de post uitvoeren. Zo zijn we klaar voor de toekomst.”

Tijdens de open dag konden bezoekers onder meer een ambulance van dichtbij bekijken, vragen stellen aan ambulancemedewerkers en zien wat er allemaal komt kijken bij een spoedinzet. “We willen inzicht geven in wat we doen. Mensen zien een ambulance voorrijden, maar er zit veel meer achter dan alleen de ambulance. Er zit een hele organisatie achter, waaronder ook deze post.”

Ook verzorgde brandweer Winschoten demonstraties. Voor de ambulancepost stond de hoogwerker opgesteld. Tijdens de open dag vond bij de ambulancepost een “aanrijding tussen twee auto’s” plaats. Brandweer en ambulance haastten zich met prio 1 naar het ongeval. Het publiek kon van dichtbij meemaken hoe een “slachtoffer”, dat bekneld zat, uit de auto werd bevrijd en vervolgens op een wervelplank op de brancard werd gelegd. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Voor bezoekers was het een buitenkans om de nieuwe ambulancepost te bekijken. Een modern gebouw met een keuken, huiskamer en slaapkamers voor de medewerkers die nachtdienst hebben. Ook stonden er nog twee oude ambulances, waarvan één uit 1976 van Ambulancedienst de Grooth Winschoten. Mooi om te zien welke veranderingen er in de loop der jaren aan ambulances hebben plaatsgevonden.

Kinderen mochten zich uitleven op een springkussen, konden zich laten schminken of meedoen aan een speurtocht door het gebouw.

Malou Vos en Jan en Catharina Glazenburg