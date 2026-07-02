Portefeuilles nieuw college gemeente Stadskanaal verdeeld

STADSKANAAL – Bij de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2026 zijn de wethouders voor
gemeente Stadskanaal benoemd en beëdigd. Daarmee is het college voor de komende bestuursperiode compleet. Een dag later is ook de verdeling van de portefeuilles vastgesteld.
Het college bestaat uit burgemeester Klaas Sloots en de wethouders Jur Mellies (Lokaal Betrokken), Gert Jan Boels (CDA), Egbert Hofstra (PRO) en Goedhart Borgesius (VVD). De wethouders gaan samen met inwoners en partners aan de slag met de plannen uit het coalitieakkoord. Een mooie start, met vertrouwen in wat komen gaat.
Elk lid van het college heeft een eigen portefeuille met onderwerpen. Burgemeester Klaas Sloots houdt zich onder meer bezig met bestuur en regionale samenwerking, openbare orde en veiligheid, bestuurscommunicatie en economie.
Wethouder Jur Mellies richt zich op financiën, dienstverlening en communicatie, inwonersparticipatie
en gebiedsgericht werken, mobiliteit, het beheer van de openbare ruimte en volksgezondheid en zorg.
Wethouder Gert Jan Boels gaat over jeugd, welzijn, educatie en werk en inkomen.
Wethouder Egbert Hofstra heeft ruimtelijke ontwikkeling, wonen, cultuur, vastgoed en grondzaken en klimaat en duurzaamheid in zijn portefeuille.
Wethouder Goedhart Borgesius is verantwoordelijk voor milieu en handhaving, detailhandel en de spoorverbinding, toerisme en recreatie, sport en beweging en asiel en vluchtelingenopvang.
Jur Mellies is eerste locoburgemeester. Gert Jan Boels, Egbert Hofstra en Goedhart Borgesius zijn achtereenvolgens tweede, derde en vierde locoburgemeester. Zij vervangen de burgemeester als dat nodig is.
Bron: Gemeente Stadskanaal