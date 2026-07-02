Soroptimistclub De Veenkoloniën schenkt € 1.000 aan moedergroepen deBasis

VEENDAM – Op 30 juni 2026 heeft Soroptimistclub De Veenkoloniën een cheque van € 1.000 overhandigd aan de moedergroepen van deBasis. Met deze bijdrage kunnen waardevolle activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het welzijn en de onderlinge verbondenheid van de deelnemende moeders.
De moedergroepen van deBasis bieden moeders een veilige en vertrouwde omgeving om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Tijdens de bijeenkomsten is aandacht voor thema’s als welzijn, gezondheid, financiën en opvoeding. Zo dragen de groepen bij aan het versterken van het sociale netwerk, de zelfredzaamheid en het welzijn van de deelnemers.
Soroptimistclub De Veenkoloniën zet zich lokaal, nationaal en wereldwijd in voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes. De ondersteuning van de moedergroepen sluit daar naadloos op aan. Door initiatieven als deze te steunen, wil de club bijdragen aan meer kansen, verbinding en veerkracht voor vrouwen in de regio.
Tijdens de overhandiging namen vertegenwoordigers van deBasis de cheque dankbaar in ontvangst. Zij spraken hun waardering uit voor de betrokkenheid en steun van Soroptimistclub De Veenkoloniën. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Soroptimisten ook in 2027 opnieuw een financiële bijdrage beschikbaar zullen stellen voor de moedergroepen.
Met deze ondersteuning onderstrepen Soroptimistclub De Veenkoloniën en deBasis het belang van samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. Samen investeren zij in een omgeving waarin vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en versterken.
Bron: Soroptimistclub De Veenkoloniën