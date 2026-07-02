Zomerfestival Winschoten; kermis en veel muziek

WINSCHOTEN – Op 10 en 11 juli wordt in Winschoten het Zomerfestival georganiseerd.
Een avond waar generaties Winschoters mee zijn opgegroeid. De Nacht van Winschoten bestaat al sinds 1984 en is al tientallen jaren een begrip in de regio. Wat vroeger begon als een grote marktavond en familiefeest, is door de jaren heen uitgegroeid tot het moderne Zomerfestival zoals we dat nu kennen, met kermis en muziek op het Marktplein.
Vrijdag 10 juli wordt de Nacht van Winschoten afgetrapt met: Boer Harm, Het Feestteam, The Queens of ABBA Tribute, de band Lead, 90’s Rave Party, Gino Graus, DJ Nieck en natuurlijk de kermis.
Zaterdag 11 juli is er vanaf 19:30 uur live muziek van Robert van Hemert, boerenrockband Mooi Wark, Nakatomi, Ruben Lüders, de Piraten Parade en een Hélène Fischer tribute door Natasja.
Gratis entree