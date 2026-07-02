Zomertip: ga op pad met de boswachter!

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 1 juli 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN BUI | RUSTIGE VOORUITZICHTEN

De bewolking van gisteren is voor een goed deel opgelost en vandaag is het in pricipe redelijk zonnig. Maar gaandeweg de dag ontstaan er ook weer nieuwe wolkenvelden en daar kan vanmiddag een lokale bui uit vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noord en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 24 graden.

Vanavond lost veel bewolking weer op en het wordt een mooie zomeravond. Vannacht komen er opnieuw meer wolkenvelden en morgen start dan ook bewolkt: af en toe gaat er morgen ook wat regen vallen. In de loop van de middag breekt de zon door en wordt het overal droog. Maximum morgen ca. 22 graden en een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vrijdag is een mooie dag met zon en stapelwolken en een matige noordwestenwind. Zaterdag is niet veel anders maar zondag overheerst de bewolking en dan is er kans op een beetje regen. Maximumtemperatuur vrijdag rond 21 graden en in het weekend ongeveer 23 graden. Dus voorlopig is er geen hitte of zwaar onweer in het vooruitzicht en dat komt er ook na het weekend voorlopig niet. Al met goede zomerse vooruitzichten voor de komende tijd.