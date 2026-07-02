Zomertip: ga op pad met de boswachter!

SMEERLING – Tijdens de zomervakantie organiseert Natuurmonumenten leuke excursies in het prachtige Dal van de Ruiten Aa bij Smeerling.
Deze zomer organiseert Natuurmonumenten verschillende excursies in het prachtige Dal van de Ruiten Aa bij Smeerling. Van avontuurlijke OERRR-activiteiten voor kinderen tot een sfeervolle vollemaanwandeling voor volwassenen: er is voor iedere natuurliefhebber iets te beleven.
Samen met de boswachter ontdekken bezoekers het leven in en rond de beek, speuren ze naar nachtvlinders, spotten ze vogels en beleven ze hoe bijzonder de natuur is zodra de zon ondergaat. Een leuke én leerzame activiteit tijdens een vakantie in Westerwolde.
OERRR Nachtvlinders zoeken
Vrijdag 11 juli | 21.30 – 23.30 uur
Ontdek wat er leeft zodra het donker wordt. Met speciale lampen lokken we nachtvlinders en gaan we samen op zoek naar de kleurrijke bewoners van de nacht.
Meer informatie en aanmelden:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/kinderen/oerrr-nachtvlinders-zoeken-in-smeerling
OERRR Waterbeestjes zoeken
Woensdag 22 juli | 14.00 – 16.00 uur
Met schepnet en loeppotje onderzoeken kinderen welke dieren er in het water leven. Een speelse ontdekkingstocht waarbij je versteld zult staan hoeveel leven er in de beek te vinden is.
Meer informatie en aanmelden:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/kinderen/oerrr-waterbeestjes-zoeken-bij-smeerling
Vollemaanwandeling
Woensdag 29 juli | 21.00 – 23.00 uur
Beleef het Dal van de Ruiten Aa wanneer de zon onder is en de maan het landschap verlicht. Tijdens deze avondwandeling vertelt de boswachter over het nachtleven in het beekdal en ervaar je de rust van de natuur in de schemering.
Meer informatie en aanmelden:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/volle-maanwandeling-smeerling
OERRR Vogels spotten
Vrijdag 7 augustus | 14.00 – 16.00 uur
Welke vogels leven er in Smeerling? Samen met de boswachter leren kinderen vogels herkennen aan hun zang, gedrag en uiterlijk.
Meer informatie en aanmelden:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/oerrr-vogels-spotten-met-de-boswachter-in-smeerling
Praktische informatie
- Alle activiteiten starten vanaf de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling.
- Vooraf aanmelden is verplicht.
- Trek kleding aan die past bij het weer en draag stevige schoenen.
- Kijk voor alle informatie op:
https://www.natuurmonumenten.nl/agenda
Bron: Aimée Otte