Activiteiten bij Het Groninger Landschap

MIDWOLDA, GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Vrijdag 17 juli Lezing en excursie: Nachtvlinders bij Landgoed Ennemaborg
Ga mee op zoek naar nachtvlinders op Landgoed Ennemaborg! Na een boeiende introductie in Bezoekerscentrum Ennemaborg trek je samen met een expert de natuur in. Met een laken, lamp en stroop speur je naar bijzondere soorten zoals de gevlekte grote beer en het groot avondrood. Een verrassende avond vol natuurbeleving in het donker.
Tijd: 21:00 – 23:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap