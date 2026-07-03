Auto en tractor botsen frontaal in Veele

Foto: Geert Smit
- Geert Smit - Gemeente Westerwolde

VEELE – Auto en tractor botsen frontaal in Veele

Vanmiddag tegen tien over vier vond er een ongeval plaats op de Wedderstraat in Veele (Vlagtwedde).
Daarbij reed een personenauto frontaal tegen een tractor.
De auto belande achteruit in de tuin van een aanwonende.
De bestuurster raakte bij het ongeval gewond en werd in de ambulance verzorgd.
Of zij naar het ziekenhuis is gebracht is niet bekend.
De tractorbestuurder bleef ongedeerd.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto’s Geert Smit

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