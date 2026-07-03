BATO viert 100-jarig bestaan

WINSCHOTEN – Voetbalvereniging BATO bestaat 100 jaar. Dat bijzondere jubileum wordt dit weekend uitgebreid gevierd op sportpark aan het St. Vitusholt.
Door Gert Meulman
De festiviteiten gingen vrijdagavond van start met een wedstrijd tussen een samengesteld elftal van BATO en FC de Rebellen. Na afloop zorgt muziek in de feesttent voor een feestelijke afsluiting van de eerste dag.
Op zaterdag staat er voor de jeugd een springkussenfestijn op het programma. De dag wordt afgesloten met een groot muziekfeest in de feesttent.
Het jubileumweekend eindigt zondag met een superbingo, waarmee BATO het 100-jarig bestaan feestelijk afsluit.
Foto’s: Gert Meulman