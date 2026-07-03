Brand schuurtje Nieuwolde snel onder controle

NIEUWOLDA – Vannacht is in Nieuwolda een schuurtje opgebrand.
De brandweer van Wagenborgen is vannacht om twee uur gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Prunuslaan in Nieuwwolda. Omdat het vuur de woning aanstraalde, schaalde Veiligheidsregio Groningen op naar middelbrand en kwam ook brandweer Scheemda ter plaatse.
Door een snelle inzet was de brand snel onder controle. Het schuurtje was niet meer te redden en is helaas volledig afgebrand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.