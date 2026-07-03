Gemeentepenning voor Ingrid Sterenborg-Kooij als waardering voor een kwart eeuw inzet voor de gemeente

STADSKANAAL – Ingrid Sterenborg-Kooij heeft de gemeentepenning van de gemeente Stadskanaal
ontvangen. Burgemeester Klaas Sloots reikte de onderscheiding aan haar uit tijdens haar afscheid als raadslid bij de raadsvergadering van 30 juni 2026.
Ingrid Sterenborg-Kooij heeft de penning ontvangen als blijk van waardering voor haar langjarige en
bijzondere inzet voor de inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente. De gemeentepenning is een bijzondere gemeentelijke onderscheiding. Volgens de Verordening gemeentelijke onderscheiding Stadskanaal 2026 wordt de penning alleen bij hoge uitzondering toegekend, als iemand zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente of haar inwoners. Het college van
burgemeester en wethouders besloot op 26 juni 2026 om de penning aan Sterenborg- Kooij toe te kennen.
Ingrid Sterenborg-Kooij was sinds 2000 onafgebroken actief in de lokale politiek van Stadskanaal. Van 2000 tot 2022 was zij raadslid, eerst voor de RPF en later voor de ChristenUnie. In 2022 werd zij wethouder. In die rol had zij onder meer klimaat en duurzaamheid, asiel en inburgering, jeugd en educatie in haar portefeuille. Voor haar werk als raadslid ontving zij in 2022 al een Koninklijke Onderscheiding. Met het afscheid van Sterenborg-Kooij komt er een einde aan een kwart eeuw politieke inzet voor de gemeente Stadskanaal.
Bron: Gemeente Stadskanaal