Getuigen gezocht van mishandeling in Borgerswold

VEENDAM – Op woensdag 1 juli heeft omstreeks 21.00 uur in recreatiegebied Borgerswold in Veendam, tussen Restaurant De Ranch en de waterskibaan, een mishandeling plaatsgevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden.
Het slachtoffer liep hier samen met iemand toen zij werden gepasseerd door een groep jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld.
Op dit moment is onbekend of het slachtoffer door één of meerdere personen uit de groep is mishandeld.
Na het incident hebben twee getuigen zich bij het slachtoffer gemeld. Helaas zijn hun contactgegevens niet bekend. De politie komt graag met deze twee personen in contact, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben die van belang is voor het onderzoek.
Was u getuige van dit incident of beschikt u over informatie? Ook als u die avond in de omgeving van Borgerswold aanwezig was en iets heeft gezien, of beschikt over beeldmateriaal waarop de betrokken personen of het incident te zien zijn, neem dan contact met de politie op.
Signalement van één van de betrokken personen:
Man
Ongeveer 1.80 meter lang
Mager postuur
Ongeveer 17 à 18 jaar oud
Rood/bruin haar
Dunne blonde snor
Gekleed in een zwart trainingspak
Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026179477.
Bron: Politie Ommelanden Midden