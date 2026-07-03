Gezellig herenteam VSV ’74 Vlagtwedde zoekt nieuwe spelers voor Heren 2

VLAGTWEDDE – Volleybal- en sportvereniging VSV ’74 uit Vlagtwedde is voor het nieuwe seizoen 2026/2027 op zoek naar sportieve versterking. Het gezellige Heren 2 team zoekt enthousiaste mannen die het team willen komen versterken. Ervaring of een hoog sportief niveau is absoluut geen vereiste; gezelligheid en lekker samen in beweging zijn staan voorop.

Het nieuwe seizoen staat alweer bijna voor de deur en bij VSV ’74 maken ze zich op voor een mooi sportjaar. Om de herenafdeling sterk te houden, kan Heren 2 extra mankracht gebruiken. De drempel om in te stappen is bewust heel laag. Of je nu vroeger hebt gevolleybald en de draad weer op wilt pakken, of nog nooit een bal hebt aangeraakt maar wel zin hebt in een nieuwe uitdaging: iedereen is van harte welkom.

Binnen Heren 2 draait het namelijk niet alleen om de punten, maar minstens zo hard om de sfeer. Het is een gezellig team waar sportiviteit en een flinke dosis humor hand in hand gaan. Naast de trainingen en wedstrijden is er altijd ruimte voor een gezellige nazit. Voor veel leden is de sportavond dan ook hét moment om even lekker te ontspannen en bij te praten met dorpsgenoten.

Gratis proeftrainen na de zomervakantie

Twijfel je nog of volleybal iets voor jou is? Geen probleem! Na de zomervakantie start VSV ’74 weer met de trainingen en mag je geheel vrijblijvend en gratis een paar keer komen proeftrainen. Zo kun je de sfeer in het team proeven en zelf ervaren hoe leuk het spelletje is. Gewoon proberen dus!

Tijden

Trainingen op de dinsdag om 20:30 uur

Wedstrijden op de vrijdag om 20:45 uur

Neem contact op

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen of wil je je direct aanmelden voor een gratis proeftraining? Neem dan contact op met de vereniging via het e-mailadres: vsv74@outlook.com

Ken jij iemand in Vlagtwedde of omgeving die wel wat beweging en gezelligheid kan gebruiken? Deel deze oproep en help Heren 2 aan een vliegende start van het nieuwe seizoen!

Bron: Bestuur VSV’74