Summerbreak Westerwolde trapt af: “Alles is gratis, maar meld je wel aan voor de clinics”

WESTERWOLDE – Van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli staat de gemeente Westerwolde weer volledig in het teken van de ‘Summerbreak’. Het vierdaagse sport- en beweegfestival pakt dit jaar groots uit met gratis activiteiten voor alle leeftijden. Namens de organisatie was Tim Bijleveldt vrijdagochtend te gast bij Goud op Groningen1 om vooruit te blikken: “De activiteiten zijn gratis, maar voor de clinics moet je je wel aanmelden.”
Het rondreizende “sport en spelweek” van het Beweegteam van de gemeente start op maandag 6 juli in Vlagtwedde, verhuist op dinsdag naar Bellingwolde en strijkt op woensdag en donderdag neer in Ter Apel. Het doel van de week is simpel inwoners samenbrengen en lekker in beweging krijgen.
Activiteiten voor jong en oud
Voor kinderen tot 12 jaar verandert het terrein in een speelparadijs vol springkussens, knutselhoeken, suppen en een grote speurtocht. Voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen bij speciale voetbalactiviteiten die in samenwerking met FC Groningen en FC Emmen worden georganiseerd. Ook is er dit jaar een speciaal ‘Prikkelarm Beweegfestival’ ingericht voor kinderen die slecht tegen drukte en harde muziek kunnen.
Tieners (12-18 jaar) kunnen de uitdaging aangaan tijdens clinics voor onder andere padel en persluchtduiken, met een tienerfeest als avondprogramma. Aan de senioren is eveneens gedacht: voor hen staan er ontspannen wandel- en fietstochten door de natuur van Westerwolde op de agenda, die traditioneel worden afgesloten met een kop koffie en een goed gesprek.
Aanmelden
Om teleurstellingen bij de populaire clinics en het prikkelarme festival te voorkomen, adviseert Tim Bijleveldt van de organisatie om niet te lang te wachten met inschrijven. Dit kan online via de website van de organisatie. De hele agenda staat op www.westerwoldebeweegt.nl/summerbreak. Voor het reguliere kinderfestival kunnen beslissers op de dag zelf ook nog terecht bij de centrale aanmeldtent op locatie.