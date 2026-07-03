Renkenberge/Lathen
De politie van Lathen onderzoekt momenteel meerdere incidenten waarbij een voertuigbezitter het doelwit was.
Volgens de eerste bevindingen zijn de afgelopen maanden de wielbouten van een witte Volvo XC60 en een camper herhaaldelijk losgedraaid. De voertuigen stonden geparkeerd op privéterrein aan de Gutshofstraße in Renkenberge. Er is ook sprake van diverse andere vormen van schade, waaronder het vastlijmen van deursloten en ventieldopjes.
Het losdraaien van wielbouten kan ernstige gevolgen hebben en kan een strafbaar feit opleveren, namelijk het gevaarlijk belemmeren van het verkeer. Gelukkig is er tot nu toe niemand gewond geraakt.
De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten. Iedereen die verdachte waarnemingen heeft gedaan of informatie heeft over de onbekende dader(s) wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen via 05933/924570.
Weener/Bunde
Een omgevallen boom blokkeerde donderdagmiddag bij knooppunt Bunde de afrit van de A280, richting Nederland. Rond 16:40 uur werden de lokale brandweerkorpsen van Oberrheiderland, Weener en Wymeer-Boen gealarmeerd voor technische ondersteuning. De hulpdiensten zetten het getroffen gebied direct af om verdere verkeershinder te voorkomen. De boom werd vervolgens met een kettingzaag in stukken gezaagd en de afzonderlijke delen werden van de rijbaan verwijderd. Dankzij hun snelle optreden werd de afrit kort daarna weer vrijgegeven en kon het verkeer zonder verdere vertraging doorstromen.
Gistermiddag werden om 12:05 uur de brandweerkorpsen van Jemgum, Holtgaste en Weenermoor gealarmeerd voor een voertuigbrand op de parkeerplaats Reiderland aan de A1-snelweg in de richting van Bottrop. De eerste melding sprak van een brandende band van een vrachtwagen met oplegger. De eerste hulpverleners beoordeelden de situatie snel en konden het sein veilig geven. Er was geen bandenbrand. In plaats daarvan bleek een oververhitte rem de oorzaak te zijn van de zichtbare rook. Omdat verdere actie niet nodig was, annuleerden de aangekomen eenheden hun oproep en keerden terug naar hun kazernes. De brandweeroperatie was daarmee na korte tijd beëindigd.