Lezingen, rondleidingen en talkshow verdiepen verhaal van De Graanrepubliek



OLDAMBT – Tijdens de speelperiode van De Graanrepubliek nodigt Zummerbühne bezoekers uit om ook buiten de voorstelling het verhaal van het Oldambt te ontdekken. Samen met erfgoedinstellingen, ondernemers en inwoners uit de regio is een uitgebreid randprogramma samengesteld met lezingen, rondleidingen, wandelingen, een talkshow en proeverijen.

Artistiek leider Reinout Douma:

“De Graanrepubliek vertelt een verhaal dat diep geworteld is in Groningen. Met het randprogramma willen we bezoekers niet alleen naar een voorstelling laten kijken, maar ze het Oldambt ook echt laten ervaren. Door de geschiedenis te horen, het landschap te zien en de mensen en plekken te ontmoeten, krijgt het verhaal nog meer betekenis.”

Lezingen, wandelingen en proeverijen

Het uitgebreide randprogramma biedt onder meer lezingen, wandelingen, rondleidingen, proeverijen en een talkshow. Bijzondere erfgoedlocaties hun deuren, waaronder een monumentale Oldambtster boerderij met slingertuin, waar bezoekers kunnen ervaren hoe de rijke graanboeren vroeger leefden.

Bezoekers kunnen een exclusieve rondleiding volgen bij een historische geneverstokerij, waar zij ontdekken hoe graan uit het Oldambt de basis vormde voor de productie van jenever. Gidsen van Stichting Landschap Oldambt nemen bezoekers mee door de polders, langs dijken, sluizen en boerderijen rond Finsterwolde en vertellen hoe het landschap en de strijd tussen herenboeren en landarbeiders het Oldambt hebben gevormd.



Daarnaast verzorgen onder meer schrijver Frank Westerman en historicus Marianne Kruijswijk lezingen over de geschiedenis van de Graanrepubliek. Westerman vertelt hoe de zogenoemde Bijltjesdag in de Graanrepubliek er werkelijk uitzag, terwijl Kruijswijk in haar lezing Vrouwen van de Graanrepubliek de vaak onderbelichte rol van vrouwen in de geschiedenis van het Oldambt belicht.

Talkshow in Cultuurhuis De Klinker

Een bijzonder onderdeel is de talkshow Onder een dun laagje klei op dinsdag 25 augustus in Cultuurhuis De Klinker, dat Zummerbühne samen met Cultuurhuis De Klinker organiseert. Wetenschappers, makers en andere deskundigen gaan met elkaar en het publiek in gesprek gaan over de geschiedenis, het landschap en de toekomst van het Oldambt.

Praktische informatie

Het randprogramma is gedurende de speelperiode van De Graanrepubliek, van 5 augustus tot en met 6 september. Voor veel activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Het volledige programma is te vinden via zummerbuhne.nl/degraanrepubliek/randprogramma.

De voorstelling

De voorstelling start vlak voor de legendarische landarbeidersstaking in 1929, de langste en meest omvangrijke staking uit de Nederlandse geschiedenis, en eindigt in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We volgen een landarbeidersgezin dat zich steeds meer verzet tegen de macht van herenboer Barkhof. In het Groningse Oldambt raakt vader Ludo Staak, een activistische landarbeider, steeds dieper verwikkeld in het verzet tegen de invloedrijke herenboer. Moeder Jantje Staak probeert wanhopig haar gezin bijeen te houden. Dochter Aletta verlangt naar vrijheid en liefde — die zij juist vindt bij de familie Barkhof die haar familie uitbuit. Zoon Koert wordt het eerste slachtoffer in deze krachtmeting. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman. Het boek beschrijft hoe de landbouw in Oost-Groningen een hele regio economisch, politiek en cultureel heeft gevormd.

Over Zummerbühne

Zummerbühne produceert jaarlijks grootschalig muziektheater op locatie, telkens op een andere plek in de provincie Groningen. Met in de hoofdrol de rijkdom van het Groninger landschap en haar inwoners. Uitgevoerd door professionele acteurs en musici, aangevuld met amateurs.

De eerdere vier voorstellingen van Zummerbühne trokken samen ruim 97.000 bezoekers, gemiddeld zo’n 25.000 per editie. Dit waren Hollands Hoop, Ripperda, De Grote Vloed en Gronieken. Daarmee behoort Zummerbühne tot een van de grootste culturele publieksevenementen van Groningen.

Bron: Zummerbüne

Foto’s: Artwork: Menno Schreuder, fotografie: Sebastiaan Rodenhuis.