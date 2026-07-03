Nieuwe speeltuin Bellingwolde-Zuid: een aanwinst voor de buurt

BELLINGWOLDE – Op het veldje tussen de Nachtegaallaan en de Lijsterlaan in Bellingwolde-Zuid is een nieuwe speeltuin gerealiseerd. Na ruim tweeënhalf jaar van voorbereidingen is de speelplek klaar. Zaterdagmiddag wordt de speeltuin om 14.30 uur officieel door wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde geopend.

Aan de totstandkoming van de speeltuin ging een lange periode vooraf. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de speeltuin er daadwerkelijk stond,” vertelt Margriet Edel, een van de initiatiefnemers.

Er werden enquêtes onder buurtbewoners gehouden, een projectgroep opgericht en talloze vergaderingen georganiseerd. Daarnaast moesten subsidies worden aangevraagd, sponsoren benaderd en toestemming van de gemeente worden verkregen. Ook Welzijn Westerwolde en Leefbaarheid Groninger Dorpen leverden ondersteuning en een financiële bijdrage aan het project.

Dit voorjaar kon na twee en half jaar eindelijk worden gestart met de aanleg. Samen met buurtbewoners en firma Berends werd het terrein geëgaliseerd, grastegels gelegd en gras ingezaaid. Vervolgens zijn twee speeltoestellen aangeschaft en door een gespecialiseerd bedrijf geplaatst.

Met de aanleg van de speeltuin was een bedrag van ongeveer 17.000 euro gemoeid.

De initiatiefnemers zijn blij dat de speelplek precies aan het begin van de zomervakantie klaar is. “In deze buurt wonen veel kinderen. Daar zijn ook kinderen bij die niet op vakantie kunnen. Voor hen is dit een mooie plek om samen te spelen, dicht bij huis en op een veilige locatie,” zegt Edel. Ze verwacht dat de speeltuin volop gebruikt zal worden.

Rond de officiële opening zaterdag is een feestelijk programma georganiseerd. Van 14.30 tot 17.30 uur zijn buurtbewoners van harte welkom. Er is muziek, de speeltuin wordt feestelijk versierd met slingers en bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje.

Vrijdagmiddag namen Stijn, Merel, Jayden en Jaimey de nieuwe speeltoestellen alvast uitgebreid op de proef. Afgaande op hun enthousiasme is de speeltuin met glans goedgekeurd. Ook voor een spontaan waterballonnengevecht bleek het terrein uitstekend geschikt.

Foto’s: Catharina Glazenburg