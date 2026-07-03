Oertijdmarkt in Emmen: al de twintigste Editie!

EMMEN – In Emmen vindt op zondag 26 juli voor de vijfde keer de Oertijdmarkt plaats. ”In totaal is het al de twintigste Oertijdmarkt,” zegt Eric van IJsseldijk uit Erm. De organisator weet de markt elk jaar weer een beetje mooier te maken. Dit jaar heeft hij zelfs de Koning uitgenodigd. ”Helaas had deze geen tijd, maar komen er wel echte prinsessen waar je een kroon mee kan maken en op de foto kan. Tevens is Jucundus weer van de partij. Dit jaar is deze middeleeuwse groep nog groter, dus nog meer entertainment. Ook komt er een echte mijn waar kinderen zelf op zoek kunnen naar mineralen.’’

Zeer afwisselend aanbod op de Oertijdmarkt.

De Oertijdmarkt is een walhalla voor mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie, geologie, mineralen en fossielen. ”Vorig jaar hebben we zo’n vijfenveertighonderd bezoekers mogen ontvangen. Er kan nog meer bij. Zondag 26 juli is in het midden van de vakantie. Volgens mij kun jij je vakantie niet beter besteden dan een bezoek te brengen aan onze markt. Ik probeer de markt elke keer weer iets anders te maken. Het moet voor de mensen interessant blijven om te komen. Deze keer is er bijvoorbeeld een metalen piramide en een echte troubadour. Ook is er een workshop canvas schilderen met een echte kunstenaar en een illustratrice die mensen gaat tekenen. Het aanbod zal zeer afwisselend zijn. Te gast zijn onder meer archeologische clubs en de geologische afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe van de LVGA. Ik merk wel dat we een goede naam opgebouwd hebben en dat mensen graag naar Emmen komen,’’ vertelt Van IJsseldijk tevreden, die verder laat weten dat er dit jaar op twee plaatsen horeca is. De markt wordt steeds een stukje groter en er komen meer bezoekers dus moeten we ook op meer plaatsen horeca aanbieden.

Laagdrempelig evenement voor het hele gezin.

De Oertijdmarkt is een echt gezinsuitje, want voor kinderen is er ook nu weer heel erg veel te doen. ”Kinderen kunnen speerpuntjes maken, kunnen met metaaldetectoren aan de slag en goud zoeken. Ze kunnen medaillons en kronen maken en er staan dit jaar vijf verschillende achtergronden klaar om een mooie foto te maken. Ook kunnen ze dino’s maken en fossieltjes uit gips kappen. Voor de allerkleinsten hebben we een springkussen en een schmink kraam. Als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben de ouders dat vaak ook. De entree is ook nu weer vijf euro. Nog steeds inderdaad, want de prijs niet verhoogd. Kinderen tot zestien jaar mogen voor de helft naar binnen. Ik wil de Oertijdmarkt laagdrempelig houden. Ik vraag ook nooit de hoofdprijs aan standhouders. Alles is al zo duur tegenwoordig. Ga maar eens met je gezin met twee kinderen ergens naar toe. Daarom houd ik het bij vijf euro, zodat mensen op de markt ook nog een patatje kunnen eten en iets leuks kunnen kopen,’’ zegt Van IJsseldijk.

Gratis parkeren.

Als vertrouwd vindt de markt plaats op de wielerbaan, pal achter stadion de Oude Meerdijk van FC Emmen. ”Een perfecte plek, ook al omdat je er gratis kunt parkeren. Ik hoop dat we dit jaar richting de vijfduizend bezoekers gaan. Als organisator wil je altijd groeien. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heerlijke dag uit voor heel het gezin.”

Meer informatie vind je op www.oertijdmarkt.nl.

Bron: Oertijdmarkt