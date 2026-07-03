Onzichtbare redder in nood zoekt hulpverleners: “Het geld ligt er”

GRONINGEN/DRENTHE – Het is een van de best bewaarde geheimen van het Noorden, en dat is eigenlijk doodzonde. Jaarlijks ligt er bij het Hazewinkelfonds zo’n 100.000 euro klaar om inwoners van Groningen en Drenthe in acute financiële nood te helpen. “Dat mensen het niet kennen horen we vaker, dus fijn dat ik het even kan vertellen in jullie uitzending”, sprak voorzitter Gerrit van der Veen vanochtend openhartig bij Goud op Groningen1. Hij deed een dringende oproep aan zorg- en welzijnsprofessionals: “Laat ons geld niet op de plank liggen.”

Of het nu gaat om een schoollaptop voor een kind of een plotselinge, onbetaalbare tandartsrekening: het Hazewinkelfonds springt bij waar andere deuren sluiten. Van der Veen gaf in de uitzending een inkijkje in de diverse noodkreten die het fonds behandelt. “Veelvoorkomende kosten zijn tandartskosten die we vergoeden, maar denk bijvoorbeeld ook aan een babykameruitzet of noodzakelijke verhuiskosten.” Het gaat hierbij nadrukkelijk om eenmalige giften. Voor kwetsbare gezinnen of mensen die na een crisis opnieuw moeten beginnen, zijn dit soort grote, plotselinge uitgaven vaak een onmogelijke opgave. Juist dan biedt het fonds met een eenmalige bijdrage direct lucht.

Kennis verdwijnt door personeelsverloop

Opvallend genoeg ziet het fonds het aantal aanvragen de laatste tijd juist dalen, terwijl de armoedecijfers niet liegen. Van der Veen heeft wel een idee waar die daling vandaan komt. “We merken dat het aantal aanvragen dalende is bij ons. We denken dat dat komt doordat er mensen vertrekken bij maatschappelijke organisaties, waardoor de opgebouwde kennis en het directe contact met ons fonds verdwijnt.”

Nieuwe medewerkers binnen het maatschappelijk werk of de sociale dienst zijn vaak simpelweg nog niet op de hoogte van dit extra vangnet. Omdat particulieren niet zelf een aanvraag kunnen indienen, is het fonds volledig afhankelijk van deze ‘intermediairs’. “We kunnen niet rechtstreeks geld aan mensen geven, dat moet altijd via een professionele hulpverlener lopen”, legde Van der Veen uit. Die hulpverlener zet de aanvraag klaar, waarna het fonds de nota van bijvoorbeeld de tandarts, verhuizer of leverancier rechtstreeks betaalt.

Snel schakelen

Het fonds, dat in 1988 werd opgericht bij het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden, fungeert als het ultieme vangnet onder het sociale vangnet. “De wetten en gemeentelijke regelingen zijn streng. Soms valt iemand net buiten de boot bij de bijzondere bijstand. Wij kijken niet naar de rigide regeltjes, maar naar de mens en de acute nood.”

Omdat financiële nood vaak niet kan wachten, zit de organisatie er bovenop wanneer een aanvraag eenmaal binnen is. “We werken heel snel om alle reacties te beantwoorden”, benadrukt de voorzitter. Het indienen van een aanvraag is volledig gedigitaliseerd en kost een hulpverlener slechts enkele minuten.

Het Hazewinkelfonds roept daarom alle maatschappelijke organisaties, bewindvoerders en sociale teams in Groningen en Drenthe op om het fonds (opnieuw) intern op de kaart te zetten, zéker bij nieuwe collega’s. Alle informatie en het digitale aanvraagportaal zijn te vinden op www.hazewinkelfonds.nl.