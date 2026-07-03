Op zondag 12 juli staat de vierde serie van int. NK Ovalracing in Ter Apel op het programma

TER APEL – Op zondag 12 juli staat alweer de vierde serie ovalraces van dit seizoen op het circuit “de Polderputten” in Ter Apel op het programma.
Het is alweer de laatste ronde voor de zomerstop en dat betekent tevens de laatste wedstrijd voor het Speedweekend dat in september plaats zal gaan vinden. Naast dat de reguliere klasses gaan strijden om de punten voor het NK Ovalracing strijden de Junioren en de Bangerstox om de Gouden Helm titels in hun klasses, daarnaast is het ook de laatste ronde van het baankampioenschap voor de Bangerstox. Er staat dus weer genoeg op het spel zo vlak voor de zomerstop.
De races zullen zondag 11 juli om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn.
Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.
Aanvang:
11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur