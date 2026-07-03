Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente Bourtange te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 5 juli zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Bourtange, opgenomen door het kerkenteam op zondag 14 juni, uit.
Voorganger: Prop. van der Wal
Schriftlezing: Jeremia 20 vers 7-13 & Mattheüs 10 vers 16-33
Thema: “Waar ben je bang voor”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 5 juli uitgezonden en maandagavond 6 juli om 22:00 uur herhaald.
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