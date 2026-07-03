Roze hockeydroom in Winschoten krijgt alsnog een groen vervolg

WINSCHOTEN – Vijf jaar geleden haalde Hockeyclub Winschoten landelijke media met een opvallende actie. Na een massale stemcampagne dacht de vereniging een compleet nieuw roze hockeyveld te hebben gewonnen. De vreugde sloeg echter al snel om in teleurstelling: de hoofdprijs bleek geen echt speelveld te zijn, maar een magneetbord voor coaches.
De actie zorgde destijds voor veel aandacht. “De telefoon stond roodgloeiend en ik heb de halve dag met camera’s, microfoons en fotografen op het veld gestaan,” blikt voorzitter Jeroen van der Ziel terug. “Ik was net begonnen als voorzitter, dus dat was een bijzondere vuurdoop.”
Hoewel de prijs tegenviel, bracht de actie de club uiteindelijk ook iets positiefs. Vanuit de vereniging werd een crowdfundingsactie opgezet, subsidies werden aangevraagd en de gesprekken met de gemeente kregen een extra impuls.
Vijf jaar later kan de club alsnog goed nieuws delen. Dankzij een combinatie van een eigen financiële bijdrage, subsidies en ondersteuning van de gemeente wordt een volledig nieuw hockeyveld aangelegd.
Het nieuwe veld wordt een innovatief watervrij kunstgrasveld. In tegenstelling tot traditionele kunstgrasvelden, waarbij water, zand of rubberkorrels nodig zijn om de speeleigenschappen te behouden, bestaat dit veld uit een zogenoemd lusjessysteem. Daardoor zijn geen extra materialen of water nodig om een snelle speelondergrond te creëren.
Daarnaast krijgt het veld een rubberen onderlaag, die volgens de vereniging beter is voor de gewrichten en het risico op blessures verkleint.
De werkzaamheden worden naar verwachting eind augustus afgerond. De ingebruikname wordt gevierd met een openingstoernooi, waarbij leden, oud-leden, ouders, vrienden en andere betrokkenen in teams van zeven het nieuwe veld kunnen uitproberen.
Zo krijgt de ‘roze veld’-actie van vijf jaar geleden uiteindelijk toch een mooi vervolg. Niet in het roze, maar wel met een splinternieuw groen hockeyveld waar de vereniging nog jarenlang plezier van hoopt te hebben.
Foto’s: HCW