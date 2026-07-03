Theo Thijssen school neemt in stijl afscheid van juf Janette

BOVEN PEKELA – De Theo Thijssen school heeft op gepaste wijze afscheid genomen van juf Janette. Zij is deze maand 17.000 dagen (ruim 46 jaar) in het onderwijs en dat mag genoeg zijn voor een verdiend pensioen.
“Ik weet eigenlijk maar één ding, het jaar of wat dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren wij enkel maar een gelukkige klas te zijn.” Personage meester Staal uit De gelukkige klas. Theo Thijssen 1926.
Deze uitspraak typeert juf Janette en daarom past ze goed bij deze school vernoemd uiteraard naar de bekende schrijver.
Om haar pensioen goed in te luiden, werd ze vrijdagochtend in een roze Cadillac vanuit haar huis opgehaald. Vervolgens werd ze dus geheel in stijl naar de Theo Thijssen school gereden. Daar vormden de kinderen en de teamleden een erehaag, waarbij ieder van de kinderen een bloem overhandigde aan de juf.
Bron en foto’s: Theo Thijssen school