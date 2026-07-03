Twee nieuwe exposanten in het gemeentehuis in Sellingen

SELLINGEN – In het derde kwartaal van 2026 zijn in het gemeentehuis te Sellingen twee nieuwe exposities te zien.

Boeksnijkunst van Dineke Schrage uit Bellingwolde.

Dineke Schrage is geboren in Stad en woont nu in Bellingwolde. Ze heeft een lange periode in het westen

gewoond waar ze als docente Frans werkte. Nu is ze terug bij haar ‘roots’ in Oost-Groningen

Ze is inmiddels gepensioneerd en heeft tijd en ruimte om op haar eigen manier met boeken bezig te zijn. Voor haar zijn haar werkstukken vooral dingen (uit-)proberen, mislukken, (her-)uitvinden. Ze heeft een paar jaar les gehad bij een collega Beeldende Vorming, maar ze heeft het zich voornamelijk zelf aangeleerd. Haar kunstwerken komen voort uit het belopen van niet-gebaande paden en het kleuren buiten de lijnen. Ze tekende als kind al veel, daar kwam tijdens haar werkzame leven het schilderen bij. Ze heeft haar schilderwerken al op verschillende plekken mogen laten zien.



Voor deze expositie in de vitrines laat ze compleet andere werken zien. Zij verandert boeken. Ze snijdt uit, haalt weg, voegt toe, vult in, noem maar op. De mogelijkheden zijn eindeloos. De tentoongestelde boeken zijn afgeschreven boeken uit de kringloop of boeken met schade. Zo krijgen ze een tweede leven.

Ze heeft eind juni geëxposeerd bij Westerwolde Rijgt met haar verschillende disciplines.

Kunstwerken van Lianne de Kort uit Vlagtwedde.



Lianne de Kort groeide op in Nijkerk en ontdekte al op jonge leeftijd haar passie voor tekenen. Ze volgde teken- en schilderlessen aan de Vrije Academie in Nunspeet, waar zij zich vooral specialiseerde in

portrettekenen. Haar talent leidde al vroeg tot diverse opdrachten. Van 1986 tot 1992 studeerde zij Grafiek en Illustratieve Vormgeving aan de kunstacademie Constantijn Huygens in Kampen. Na haar afstuderen bouwde zij ruim achttien jaar ervaring op als grafisch ontwerper en allround vormgever.



De afgelopen zeven jaar heeft Lianne met veel enthousiasme creatieve cursussen en workshops verzorgd. Daarnaast was zij werkzaam als coördinator bij Kunstatelier Focus in Zwolle. Tegenwoordig vindt zij haar inspiratie in voedselbos Klein Renneborg in Vlagtwedde.

De natuur, met haar rijke vormen, kleuren en voortdurende veranderingen, vormt een onuitputtelijke bron

voor haar werk. Vanuit deze omgeving onderzoekt zij wat de natuur laat zien en vertaalt zij haar indrukken naar kunst in uiteenlopende disciplines, technieken en materialen. De komende jaren zal zij zich verder verdiepen in deze bijzondere wisselwerking tussen natuur en creativiteit.

De exposities zijn tijdens openingstijden gratis te bezichtigen.

Bron: Gemeente Westerwolde