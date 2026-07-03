Verrassing in WILDLANDS: kleinste aapjes ter wereld krijgen onverwacht een jong

EMMEN- Een grote kleine verrassing in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen: bij de dwergoeistiti’s is vorige week een jong geboren. De kleine maakt het goed. De geboorte kwam geheel onverwacht, omdat in WILDLANDS enkel een mannengroep leeft.
WILDLANDS houdt dwergoeistiti’s sinds 2020. Tot nu toe bestond de groep uitsluitend uit mannetjes. Twee jaar geleden arriveerde een nieuwe groep jonge dieren uit een ander dierenpark. Daarbij bleek één dier uiteindelijk toch een vrouwtje te zijn. Dat werd pas duidelijk toen vorige week het jong werd geboren. “Wel een onwijs leuke verrassing,” vertelt dierverzorger Jop Beugel: “Bij jonge dwergoeistiti’s zijn de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes letterlijk en figuurlijk erg klein. Dat deze dieren zich zo goed op hun gemak voelen in hun verblijf dat er een kleintje is geboren, is natuurlijk geweldig.”
Vader draagt de jongen
De dwergoeistiti is de kleinste apensoort ter wereld. Een volwassen dier wordt ongeveer 15 centimeter lang en weegt nog geen 150 gram. De soort leeft van nature in de regenwouden van Zuid- en Midden-Amerika.
Bij dwergoeistiti’s speelt de familie een opvallende rol in de zorg voor de jongen. Vrijwel de hele dag draagt de vader de kleintjes op zijn rug. Alleen wanneer het tijd is om te drinken, brengt hij het jong naar de moeder. Zodra het heeft gedronken, neemt hij het direct weer over. Na ongeveer drie maanden zijn de jongen niet meer afhankelijk van moedermelk en worden ze steeds zelfstandiger.
De kleine ontwikkelt zich voorspoedig en drinkt goed. Bezoekers kunnen met een beetje geluk een glimp opvangen van het piepkleine aapje in de Monkey Market in Jungola, waar de dwergoeistiti’s eind vorig jaar zijn ingetrokken en samenleven met de roodschouderslurfhondjes. Jop Beugel: “Ze zijn zó klein dat je goed moet kijken, ik schat het jong net na de geboorte zo klein als een duim! Als dan één van de mannen met zo’n kleine baby op zijn rug voorbij komt, is dat echt een bijzonder gezicht.”
Bron: WILDLANDS