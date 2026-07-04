Auto belandt te water bij aanrijding Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Bij een aanrijding op de Sluisstraat in Musselkanaal is een auto in het kanaal beland.
Rond half twee vanmiddag zijn op de Sluisstraat in Musselkanaal twee personenauto’s tegen elkaar gebotst. Eén van de wagens belandde vervolgens in het kanaal. De twee inzittenden werden door een bestuurder van een passerende auto uit het water gehaald. Zij werden in een ambulance gecontroleerd.
De bestuurder van de andere auto is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Bron: 112 Regioflits
Foto’s: Altjo Wubbema