Fotoverslag van het Rock‑On Outdoor Festival op vrijdag

NIEUWE PEKELA – Dit weekend staat het Boekhovenpark opnieuw in het teken van het Rock‑On Outdoor Festival 2026. De organisatie viert dit jaar de vijfde editie, een mijlpaal voor de vele vrijwilligers die het festival ieder jaar mogelijk maken. Rock‑On is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio, met een mix van rock, blues en tribute‑acts op twee podia: het Main Stage en het Grolsch Stage. Vrijdag stonden Ramble Tamble, Wille and the Bandits en Into the Flesh op het programma.

Het Boekhovenpark vormt dit weekend opnieuw het decor van het Rock‑On Outdoor Festival 2026. Wat vijf jaar geleden begon als een kleinschalig initiatief van een groep muziekliefhebbers, is uitgegroeid tot een volwaardig regionaal festival met internationale allure. De editie van dit jaar is extra bijzonder: Rock‑On viert zijn vijfde jubileum, een mijlpaal voor de tientallen vrijwilligers die het evenement ieder jaar mogelijk maken.

Rock‑On staat bekend om zijn ongedwongen sfeer, de toegankelijke opzet en de combinatie van blues, rock en tribute‑acts. Het festival trekt bezoekers uit Pekela, Veendam, Stadskanaal, Winschoten en omliggende dorpen, en wordt geroemd om de mix van grote namen en regionale artiesten. De organisatie kiest bewust voor een laagdrempelige aanpak: betaalbare tickets, korte looplijnen, goede voorzieningen en een festivalterrein dat overzichtelijk blijft, ook tijdens de drukste momenten.

Dit jaar wordt er groter uitgepakt dan ooit met twee volwaardige podia: het Main Stage en het Grolsch Stage. Hierdoor kunnen bezoekers continu genieten van live muziek, afwisselende optredens en internationale acts. De line‑up bestaat uit een mix van gevestigde namen, internationale bluesrockers en sterke tribute‑bands.

Kinderhorn – zaterdag

Een vast onderdeel van het festival is de Kinderhorn, het gratis kinderprogramma op zaterdag. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen hier terecht voor spelletjes, activiteiten en muziek, onder begeleiding van ouders of verzorgers. Het maakt Rock‑On tot een festival dat niet alleen muziekliefhebbers trekt, maar ook gezinnen. Het terrein is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Livestreams

Net als vorig jaar worden verschillende optredens live uitgezonden. De tv‑livestream is te volgen via de Kabelkrant van Veendam (SKV996), ParkstadVeendam.nl, de TV2‑GO app, én via de livestreams op Facebook en YouTube van ParkstadVeendam. Daarnaast verzorgt HUX Radio dit jaar een radiolivestream, waardoor luisteraars het festival ook onderweg of thuis kunnen volgen.

Wil je weten wat er live precies wordt uitgezonden? Kijk op de Kabelkrant van Veendam of op het YouTube‑kanaal van ParkstadVeendam.

Programma Rock‑On Outdoor Festival 2026

Zaterdag 4 juli – Main Stage

14.00 uur – The Sultans, 15.30 uur – The Damn Truth, 17.00 uur – Violent Green, 18.30 uur – Dom Martin, 20.15 uur – Danny Vera, 22.00 uur – Present Danger

Zaterdag 4 juli – Grolsch Stage

15.00 uur – Rock‑On Talent, 16.30 uur – Dede Priest & Johnny Clark, 18.00 uur – Dede Priest & Johnny Clark, 19.30 uur – Ralph de Jongh, 21.15 uur – Drum & Beeker

Foto’s: Anita Meis