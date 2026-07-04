Groningen 1 officieel van start: nieuwe naam, nieuw logo en vernieuwde website gepresenteerd

VLAGTWEDDE – Met de onthulling van een nieuw logo en de lancering van een vernieuwde nieuwswebsite is zaterdagmiddag officieel de volgende stap gezet in de samenwerking tussen RTV GO! en RTV Westerwolde. Vanaf vandaag verzorgen beide omroepen hun radio-uitzendingen onder de gezamenlijke naam Groningen 1. Daarmee is de nieuwe streekomroep voor Oost-Groningen ook voor het publiek zichtbaar geworden.
De presentatie vond plaats in Vlagtwedde, waar medewerkers, vrijwilligers en genodigden bijeenkwamen voor de feestelijke lancering. Voorzitter Jan Hebers sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang van de samenwerking. Volgens hem ontstaat met Groningen 1 een sterke en toekomstbestendige streekomroep die inwoners van Westerwolde, Oldambt en Pekela nog beter kan voorzien van onafhankelijk en betrouwbaar nieuws uit de eigen regio.
Na de toespraak werden de posters met de oude logo’s symbolisch opgerold. Vrijwilligster Jannie de Vries onthulde vervolgens het nieuwe logo van Groningen 1. Aansluitend werd met een druk op de knop de vernieuwde website officieel in gebruik genomen.
De samenwerking tussen RTV GO! en RTV Westerwolde bestaat al geruime tijd. De redacties werken samen aan de dagelijkse nieuwsvoorziening, radioprogramma’s worden uitgewisseld en er is al een gezamenlijke dagprogrammering. Ook het televisiekanaal zond al uit onder de naam Groningen 1 en de online activiteiten zijn de afgelopen jaren steeds verder geïntegreerd.
Met de introductie van één naam, een herkenbare huisstijl en één centrale nieuwswebsite wordt Groningen 1 vanaf nu hét publieke nieuwsplatform voor Oost-Groningen. De streekomroep brengt dagelijks nieuws, achtergronden, sport, cultuur en muziek uit de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela via radio, televisie, de website, sociale media, DAB en de eigen app.
RTV GO! ontstond uit de samenwerking van meerdere lokale omroepen binnen de gemeente Oldambt. RTV Westerwolde verzorgt al meer dan dertig jaar de lokale publieke omroep voor de gemeenten Westerwolde en Pekela. Door de krachten te bundelen sluiten beide organisaties aan bij de landelijke ontwikkeling naar krachtige regionale streekomroepen.
Na het officiële gedeelte werd de lancering in een ontspannen sfeer gevierd. Onder het genot van gebak, hapjes en drankjes kregen medewerkers, vrijwilligers en gasten de gelegenheid om samen stil te staan bij deze nieuwe mijlpaal voor de regionale omroep.
Foto’s: Catharina Glazenburg