DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Vanmorgen is om 06:13 uur aan de Hinterm Busch in Haren een schuur uitgebrand. Het vuur werd door een voorbijganger ontdekt. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde.
Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in volle gang. De locatie is door de politie afgezet. De schade wordt op 150.000 euro geschat. Er is niemand gewond geraakt.
Meppen
Bij een ongeval op de B402 bij Meppen is vanmiddag rond kwart over drie een motorrijder zwaargewond geraakt. Een 74 jarige bestuurder van een VW Golf reed in de richting van Nederland. Achter hem reed een 61 jarige man op een Kawasaki. Toen de bestuurder van de VW vaart minderde om linksaf naar een parkeerplaats af te slaan, besloot de motorrijder de wagen in te halen. De motorrijder raakte bij de daaropvolgende aanrijding zwaargewond. Zijn 11 jarige zoon, die bij hem achterop zat, raakte lichtgewond. De materiële schade wordt op 20.000 euro geschat. De weg is tot 17.00 uur afgesloten geweest.