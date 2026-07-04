Oldambtster Boys viert 80-jarig jubileum

NIEUW SCHEEMDA – Voetbalvereniging Oldambtster Boys uit Nieuw Scheemda viert dit weekend haar 80-jarig bestaan met een feestelijk driedaags programma.
Door Gert Meulman
De festiviteiten gingen vrijdag van start met een 7-tegen-7-toernooi, gevolgd door een gezellige muziekavond. Op zaterdag staan een bingo en een reünie op het programma. Daarnaast neemt een selectie van Oldambtster Boys het op tegen oud-spelers van FC Groningen. De dag wordt afgesloten met livemuziek en een dj in de feesttent.
Op zondag volgt de ‘Dag veur Grommen’, waarna het jubileumweekend wordt afgesloten met een barbecue.
Het 80-jarig jubileum brengt (oud-)leden, supporters en inwoners van Nieuw Scheemda samen om stil te staan bij de rijke historie van de vereniging en vooruit te kijken naar de toekomst.
Foto’s: Gert Meulman