Open dag nieuwe bewaarschuur Mts. Goosen

WILDERVANK – Mts. Goosen hield op vrijdag 3 juli een open dag bij de nieuwe bewaarschuur aan de Wildervanksterdallen 7. Bezoekers waren welkom om de modern ingerichte opslag te bekijken en in gesprek te gaan met de betrokken leveranciers.
De bewaarschuur bestaat uit twee ruime cellen van 25 × 15 meter, samen goed voor circa 1.600 ton productopslag. De cellen zijn uitgerust met zes energiezuinige ACM ventilatoren die worden aangestuurd door het Vision Control systeem van Tolsma Grisnich. Dit computergestuurde systeem regelt automatisch temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie, zodat aardappelen en andere akkerbouwgewassen onder constante omstandigheden kunnen worden bewaard.
Een opvallend onderdeel is de FlexiFlor vloer: een betonnen roostervloer die de luchtstroom gelijkmatig verdeelt en beschadiging van het product tijdens het uitschuren helpt voorkomen. Daarnaast beschikt de nieuwe schuur over een ruime machineberging met geïntegreerde lichtstraat, wat zorgt voor meer daglicht en beter werkcomfort.
Tijdens de open dag waren diverse techniekpartners aanwezig, waaronder Tolsma Grisnich, Beek Agri, Delphy, AG Solar, Swaans Agra, Otto Barkhuis, Uiterwijk Winkel Verzekeringen, WPA Robertus en Firma Goed Bezig.
Bezoekers kregen uitleg over de bouw, het ventilatiesysteem, energiebesparing en de praktische inrichting van de bewaarcellen.
Met de nieuwe bewaarschuur zet Mts. Goosen een duidelijke stap richting moderne akkerbouwbewaring, waarbij automatisering, efficiëntie en productkwaliteit centraal staan.
Mts. Goosen is al meer dan 100 jaar een familiebedrijf, waarvan de 4e generatie klaar is het over te nemen. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw, vleeskuikens en biologische legkippen.
Bron en foto’s: Peter Panneman