Ride of Education vertrok vanuit Bad Nieuweschans richting Kopenhagen

BAD NIEUWESCHANS – De deelnemers aan de Ride of Education zijn zaterdagochtend vanuit Bad Nieuweschans vertrokken voor hun jaarlijkse sponsorfietstocht. Dit jaar voert de route vanaf het meest noordoostelijke punt van Nederland naar de Deense hoofdstad Kopenhagen, een tocht van ongeveer 650 kilometer.
Na de uitdagende editie van 2025, waarbij de fietsers door het heuvelachtige Frankrijk trokken, staat dit jaar een aanzienlijk vlakker parcours op het programma. De route kent minder dan 2.000 hoogtemeters, ongeveer 1.000 minder dan vorig jaar. De deelnemers fietsen eerst door het Noord-Duitse veengebied en vervolgens via Oldenburg en Hamburg naar Puttgarden, waar de overtocht per ferry wordt gemaakt. Daarna resteert nog ruim 150 kilometer tot de finish in Kopenhagen.
De dagetappes variëren van 75 tot 95 kilometer. Voor de sportieve liefhebbers zijn er daarnaast racefietsetappes van gemiddeld 125 kilometer per dag. De uiteindelijke afstand is mede afhankelijk van de beschikbare campings, die op deze route schaars zijn.
Volgens de organisatie draait de Ride of Education niet alleen om de sportieve prestatie, maar vooral om de saamhorigheid onder de deelnemers. De tocht voert door landelijke en agrarische gebieden met onderweg volop afwisseling. De fietsers passeren diverse steden en dorpen en komen langs rivieren, meren en fjorden.
De Ride of Education wordt sinds 2012 georganiseerd door de stichting Ride of Education uit Beilen. De deelnemers laten zich sponsoren, waarna de opbrengst volledig ten goede komt aan onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Daarmee worden onder meer projecten ondersteund van Stichting Dorcas, Naar School in Haïti, Stichting Setia, PFCCI India, Stichting Laleaua, Stichting Steun voor Zimbabwe, Stichting Tabitha en Stichting Verre Naasten.
De meerdaagse fietstocht wordt zorgvuldig voorbereid. De bagage wordt dagelijks vervoerd en de campings zijn vooraf gereserveerd. Na aankomst in Kopenhagen worden de deelnemers, samen met hun fietsen en bagage, op zondag 12 juli door een team van vrijwilligers teruggebracht naar Bad Nieuweschans.
Met de jaarlijkse Ride of Education stappen iedere zomer enthousiaste fietsers acht dagen op de fiets om geld in te zamelen voor beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden.
Foto’s: Henk Guchelaar