Studenten Academie Minerva vallen in de prijzen: vijf winnaars Academie Minerva awards

GRONINGEN – Vanochtend werden maar liefst vijf afgestudeerde studenten van Academie Minerva beloond voor hun werk voor de jaarlijkse Academie Minerva Awards.

Voor de opleidingen Autonome Beeldende Kunst (Award for Fine Art), Vormgeving (Award for Design) en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Kunsteducatieprijs) wordt ieder een prijs van €1.500,- beschikbaar gesteld. Artistiek onderzoek wordt beloond met een onderzoeksprijs (Award for Research in art/design) van €500,-. De awards zijn uitgereikt tijdens de Graduation Show van Academie Minerva, nog tot en met zondag 5 juli te bezoeken op diverse locaties in Groningen.



Academie Minerva Awards

De winnaars van de Award for Fine Art zijn: Emma Stranáková en Kyrah Klemme. De juryleden vonden dat beide genomineerden er met kop en schouders bovenuit staken en een keuze tussen hen zou de ander tekort doen. Beide kandidaten vergroten alledaagse handelingen uit en maken deze bijzonder en invoelbaar.



Emma Stranáková ontvangt de prijs voor haar werk Sorela Archív. Stranáková’s bewerkt archiefbeelden tot grote objecten van handgenaaide smokwerk. Met haar werk stelt ze de vraag: hoe kunnen materiële processen het collectieve geheugen vasthouden en transformeren? De jury benoemt dat ze scherp na heeft gedacht over de werking van herinnering, het doorvertellen van verhalen en wat men daarin verliest en toevoegt.



Kyrah Klemme ontvang de prijs voor haar textielwerk. Klemme’s kunst is diepgeworteld in haar culturele herinneringen, verhalen en geschiedenis. In haar werk onderzoekt ze het complexe raakvlak tussen migratie, cultuur, identiteit, ras en gender. De jury ziet hoe zij met zorg door textiel afkomst, familierituelen en herinneringen aan vroeger zichtbaar maakt.



De winnaar van de Award for Design is: Bente van Spijk voor haar werk Mien Dörp. De installatie van kleine en grote wandkleden overtuigden de jury door het totaalbeeld dat ze laten zien. Voor haar werk haalt ze inspiratie uit haar jeugd in het dorp Bedum en oude archieffoto’s, en vertaalt dit door middel van illustraties en wandkleden. De jury roemt haar onderzoekende manier van werken (van schilderijen naar kleden, archiefbeelden en oude films), haar speelsheid en het plezier dat ze laat zien in het makerschap.



De winnaar van de Kunsteducatieprijs is: Yasmin Hasan met haar werk Maar waar kom je echt vandaan? De jury roemt haar om haar mooie poëtisch geschreven teksten, een live inburgeringscursus en een film. Op speelse wijze word je geconfronteerd met het absurde van wat verstaan wordt onder inburgering: “Weet je wat vla is? Leg uit.” Ze bevraagt dit proces op originele wijze. Ook in haar film geeft ze ruimte aan verschillende perspectieven.



De Minerva Award for Research in art/design gaat naar Miruna Matei. Haar werk kent een duidelijke onderzoeksvraag: ze houdt zich bezig met een aspect dat voor de meeste mensen nauwelijks zichtbaar is, maar erg belangrijk is in het leven van een muziekstudent. Namelijk de omgeving waarin zij dagelijks vele uren doorbrengen om te studeren. Haar onderzoek levert een ontwerp op: akoestische panelen die een studieruimte of een concertzaal een fraai aanzien geven en tegelijkertijd geluiddempend en dus beschermend zijn. Ze heeft daarvoor bronnen en materialen onderzocht, maakte keuzes en toonde daarmee lef.



De jury van de drie academieprijzen bestaat uit: Anna van Houwelingen (Artistiek leider, festival Hongerige Wolf), Tammo Schuringa (Designer), Ellis Hendriksen (Hoofd educatie Groninger Museum), Alban Kartsen (Beeldende kunstenaar). De onderzoeksprijs wordt toebedeeld door: Jaap Olthof (Etnografisch onderzoeker Hanze), Lieke Wijnia (Senior onderzoeker Kenniscentrum Kunst & Samenleving). Met voorzitter Jennifer O’Connell (Hoofd Academie voor Popcultuur) voor de prijzen van Autonome Beeldende Kunst en Kunsteducatieprijs en voorzitter Ingeborg Walinga (Directeur Cluster Kunst, Ontwerp en Ruimte, Hanze) voor de prijs van Vormgeving en de onderzoeksprijs.



Genomineerden prijzen

Minerva Award for Design: Aleks Ivković, Alessio Usvat, Arina Podsekina, Bente van Spijk, Carlota Joia, Emma Jongschaap, Emma Vos, Filippos Parousis, Gyanu Lewe, Hanna Jovanov, Kasper Heijne, Luna Jongsma, Myrthe Pijlman, Sara Khalili, Selena Kitana, Tessa Drenth, Vera Esperança

Minerva Award for Fine Art: Chloe Ní Fhiontaigh, Emma Straňáková, Gerben Oolbekkink, Kyrah Klemme, Shervin Atighehchi

Minerva Kunsteducatieprijs: Jaron Smedes van den Berg, Yasmin Hasan

Minerva Award for Research in art/design: Beniamin Mihai Visarion, Ioana Drăgușin, Jaron Smedes van den Berg, Miruna Maria Matei, Prisha Goyal, Yasmin Hasan

Alle genomineerden en hun werk zijn terug te vinden op de website van Academie Minerva: www.academieminerva.nl

Over de Graduation Show

De Graduation Show van Academie Minerva is nog te zien tot en met aanstaande zondag 5 juli in de binnenstad van Groningen. Ruim 200 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers, artiesten en kunstvakdocenten presenteren zichzelf.

Bron: Academie Minerva

Foto’s: Daniek Snijder