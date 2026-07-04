Veel publiek bij spectaculaire editie van Freewheelen in Onstwedde

ONSTWEDDE – In het kader van de feestweek in Onstwedde werd vrijdagavond bij de Oude Haven het spectaculaire onderdeel Freewheelen gehouden. Jeugdsoos De Boerderij tekende voor de organisatie van het evenement, dat veel publiek op de been bracht.
De deelnemers moesten met een skelter een smalle baan over het water afleggen. Het doel was zo dicht mogelijk bij het einde van de baan tot stilstand te komen, zonder in het water te belanden. Het evenement was een knipoog naar het bekende televisieprogramma Ter land, ter zee en in de lucht.
Langs de waterkant hadden zich honderden toeschouwers verzameld om de deelnemers enthousiast aan te moedigen. In combinatie met het fraaie zomerweer zorgde dat voor een gezellige en geslaagde avond.
Verschillende deelnemers slaagden erin de oversteek droog af te leggen en op de baan te blijven. Uiteindelijk was het Thijsje Kiel die het dichtst bij het randje van de baan tot stilstand kwam. Daarmee ging de overwinning naar haar en won ze als hoofdprijs een barbecue voor tien personen.
Foto’s: André Dümmer