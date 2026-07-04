Zeer ernstig ongeval op spoorlijn Veendam – Zuidbroek

ZUIDBROEK, VEENDAM – Afgelopen nacht heeft zich op het spoor tussen Veendam en Zuidbroek een ernstig ongeval voorgedaan.
De hulpdiensten kregen rond 00:30 uur een melding van een aanrijding met een trein op het baanvak Zuidbroek – Veendam. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse.
Twee personen raakten hierbij ernstig gewond. Eén van de slachtoffers is zwaargewond met spoed onder begeleiding van een trauma arts overgebracht naar het ziekenhuis.
Spoorbeheerder ProRail legde het treinverkeer tussen de beide stations stil. De aanwezige treinpassagiers werden met bussen verder vervoerd. Rond 02.00 uur waren de problemen voorbij en kon het spoor weer vrij worden gegeven.
Spoorbeheerder ProRail en de politie doen onderzoek naar de toedracht van het incident.
Voor de betrokken brandweerlieden werd Team Collegiale Ondersteuning (TCO) opgeroepen. Dit team biedt nazorg aan hulpverleners na ingrijpende incidenten.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie