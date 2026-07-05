De Zwarte Schapen organiseren gezellige fietstocht

BOURTANGE – De Zwarte Schapen organiseren een gezellige fietstocht!
Op zaterdag 18 juli organiseren De Zwarte Schapen een mooie fietstocht van ongeveer 40 km. Een gezellige middag vol beweging, plezier en mooie routes.
Geef je uiterlijk vóór woensdag 15 juli op!
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail (zie flyer).
Na afloop is er de mogelijkheid om gezellig aan te schuiven voor een hapje (broodje hamburger/braadworst) en een koud drankje (op eigen kosten).
Trommel je vrienden, familie of buren op en fiets gezellig mee. Samen trappen, genieten én beleven!
Bron: Daniëlle Hensens