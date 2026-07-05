Even ontspannen op de Ambachtenmarkt bij Tante Tally

WILDERVANK – Het terrein van Tante Tally aan Wildervanksterdallen 10, Wildervank was zaterdag 4 juli veranderd in een sfeervolle Ambachtenmarkt. Bezoekers konden rondstruinen langs kramen met handgemaakte producten, streeklekkernijen en traditionele ambachten, midden in de groene omgeving van de theetuin.
De markt richtte zich op het beleven van vakmanschap en van handgemaakte decoraties en sieraden tot kunst, houtbewerking en lokale producten zoals honing en jam. Bezoekers konden genieten van een ontspannen dag met een hapje en drankje in een rustieke setting.
Bron en foto’s: Peter Panneman