Grote brand legt loods Hoogezand in de as

Weerbericht van: Vrijdag 3 juli 08.00 uur door Groningen1

Wisselvallig zomerweer met zonnige perioden

Vandaag (Overdag) We starten de dag met een mix van wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een lokale, lichte bui nooit helemaal uit te sluiten (de neerslagkans is zo’n 10%). De temperatuur stijgt naar een aangename 21°C. Er waait een matige westenwind.

Vanavond en Nacht In de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het westen verder toe. Het blijft overwegend droog en de wind neemt wat in kracht af. De temperatuur daalt vannacht naar een minimum van 12°C prima om het huis lekker door te luchten.

Het komende weekend verloopt overwegend bewolkt met regelmatig kans op een spatje lichte regen.

Zaterdag: Veel wolken en af en toe lichte regen. Het wordt maximaal 21°C bij een matige westenwind.

Veel wolken en af en toe lichte regen. Het wordt maximaal bij een matige westenwind. Zondag: Een vergelijkbaar weerbeeld met wolken en een lokale bui. Overdag 21°C, maar de nacht naar maandag verloopt met 17°C een stuk zachter.

Tip voor vandaag: Ideaal weer voor een fietstocht of wandeling, maar neem voor de zekerheid een dunne jas of trui mee vanwege de actieve westenwind!