Grote brand legt loods Hoogezand in de as

HOOGEZAND – Vanmorgen is aan de Burgemeester van Roijenstraat in Hoogezand een loods uitgebrand.
De brandweer van Hoogezand werd vanmorgen rond tien uur opgeroepen voor een brand in een loods aan de Burgemeester van Roijenstraat in Hoogezand. Meerdere bluswagens gingen ter plaatse. Ook werd een groot watertransport opgezet. Hiertoe werd brandweer Harkstede ter assistentie gealarmeerd en vanuit Zuidlaren ging een tankauto die kant op.
Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werden geadviseerd ramen deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
De inzet was om overslag te voorkomen. Mede door de inzet van de nozelhoze (een slang met gaatjes, waarmee een watergordijn kan worden gemaakt), is het gelukt uitbreiding van de brand te voorkomen. De loods kan als verloren worden beschouwd en belendende panden hebben schade opgelopen. Ook heeft een aantal schuurtjes in brand gestaan. De loods stond naast Boes’ Auto’s. Hiervan raakte een aantal geparkeerde auto’s beschadigd; één auto brandde volledig uit.
Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen. Salvage is opgeroepen om de gedupeerden bij te staan.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er schijnt voor het uitbreken van de brand op het terrein een explosie te zijn gehoord.