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Papenburg
Rond 03:05 uur vannacht vond op de kruising van de Rheiderlandstraße (L51) en de Gutshofstraße (K106) in Papenburger een ernstig verkeersongeval plaats.
Volgens de eerste bevindingen reden een 66-jarige man in een Opel Corsa en een 26-jarige vrouw in een Mercedes C-Klasse over de L51, komend vanaf de B70. Beiden wilden bij groen licht linksaf slaan naar de K106. Tegelijkertijd naderde een 21-jarige man in een Ford Tourneo vanuit de tegenovergestelde richting de L51. Volgens het lopende onderzoek negeerde hij het rode licht en botste hij tegen de afslaande Opel Corsa. Door de kracht van de botsing werd de Opel tegen de Mercedes geslingerd. De Ford kwam enkele honderden meters verderop tot stilstand.
De 66-jarige bestuurder van de Opel en een 28-jarige vrouwelijke passagier overleden ter plaatse aan hun ernstige verwondingen. Een 27-jarige vrouwelijke passagier werd door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd en na eerste hulp ter plaatse per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht. Zij liep levensbedreigende verwondingen op.
De 21-jarige bestuurder van de Ford en zijn 22- en 33-jarige passagiers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige bestuurder en de 22-jarige passagier werden zondagochtend uit het ziekenhuis ontslagen. De 33-jarige passagier liep ernstige verwondingen op en ligt nog steeds in het ziekenhuis.
De 26-jarige vrouwelijke bestuurster van de Mercedes liep lichte verwondingen op.
Een vrijwillige ademtest bij de 21-jarige bestuurder van de Ford wees een bloedalcoholgehalte van 1,93 promille uit. Er werd ook een bloedmonster afgenomen.
Naast diverse ambulances, een reddingshelikopter en paramedici werden ook de vrijwillige brandweerkorpsen van Papenburg-Obenende en Papenburg-Untenende ingezet met in totaal vijf voertuigen en 29 manschappen.