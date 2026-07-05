Pekela rockt in het Burgemeester Boekhovenpark

NIEUWE PEKELA – Het Burgemeester Boekhovenpark in Nieuwe Pekela stond dit weekend volledig in het teken van de lustrumeditie van het Rock-On Outdoor Festival.
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2026 vierde het evenement zijn vijfjarig jubileum met de grootste opzet uit de geschiedenis van het festival. Waar voorheen één podium het terrein domineerde, pakte de organisatie dit jaar uit met twee volwaardige podia: het Main Stage en het Grolsch Stage. De toevoeging van een tweede podium zorgde voor een non-stop muzikaal programma, variërend van rauwe bluesrock tot grootschalige tribute-acts. Grote publiekstrekker op de zaterdagavond was de Zeeuwse zanger Danny Vera, die het Pekelder park plat speelde met zijn karakteristieke Americana-sound.
Bron en beelden: Groningen1