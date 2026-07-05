Wandelen werkt! in Veelerveen

Foto: Hilvert Huizing
- Catharina Glazenburg - Activiteiten, Gemeente Westerwolde

VEELERVEEN – Op woensdag 8 juli organiseren de wandelcoaches een wandeling in Veelerveen. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.


Startpunt: Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, 9566 PL Veelerveen.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Bron: Team Wandelen Werkt

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