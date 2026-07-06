17e-eeuwse beerput gevonden in Winschoten

WINSCHOTEN – Wie dacht dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt in Winschoten alleen maar om moderne bakstenen en beton draait, heeft het mis. Het bouwterrein nabij de Hema en het monumentale Stadhuis blijkt namelijk een ware tijdmachine te zijn. Inclusief 17e-eeuwse poep.

Archeoloog Ko Lenting van Stichting Oud Winschoten stuitte er afgelopen week tijdens de graafwerkzaamheden op de ene na de andere historische schat, waardoor we een uniek inkijkje krijgen in het dagelijks leven van de Winschoters door de eeuwen heen.

Op het deel van het bouwterrein dat vlak bij de Langestraat ligt, legde Lenting afgelopen week vier nieuwe kuilen in de grond bloot. Eén daarvan bleek een oude beerput uit de 17e eeuw met wanden van turf te zijn. Hoewel een beerput in feite het toilet van vroeger was, is het voor archeologen een goudmijn. In de put werden namelijk resten van ‘verharde’ poep gevonden.

De grond heeft de boel zo goed geconserveerd dat de zaadjes van pruimen en kersen er nog heelhuids in de vier eeuwen oude poep zitten. “Dat gaan we verder onderzoeken, dat geeft meer duidelijkheid over wat mensen toen aten in Winschoten”, vertelt een enthousiaste Marcel Looden van de stichting. Maar er is meer. In dezelfde put lag een fragment van een glazen fles met een zeer zeldzame vorm. Het vermoeden bestaat dat deze fles ooit toebehoorde aan een lokale apotheek.

Middeleeuwse luxe en de oude vesting

Iets verderop stuitte de archeoloog afgelopen week op een afvalkuil, eveneens uit de 17e eeuw. Tussen de resten van aardewerk lag een opmerkelijke vondst: een deel van een middeleeuwse dakpan uit de 14e of 15e eeuw. Dit is een sterke aanwijzing dat er destijds op die plek al een stenen huis moet hebben gestaan, een enorme luxe in een tijd waarin de meeste mensen nog in houten huizen met strooien daken woonden.

De geschiedenis van de locatie gaat echter nóg dieper. Eerder werden er al paalgaten gevonden van een boerderij of schuur uit de 12e of 13e eeuw. Ook legde Lenting de afgelopen maanden sporen bloot van de oude vestinggracht en vestingwal, die Winschoten in de 17e eeuw moesten beschermen tegen vijanden.

Toplocatie

Dat er op deze plek al minstens 800 tot 900 jaar intensief wordt gewoond, gewerkt en geleefd, is volgens de stichting niet zo vreemd. “Deze locatie lag bij de rivier De Rensel en nabij een heerweg naar Duitsland. Het was een uitgelezen plek om te wonen en handel te drijven.”