Aanpak stormschade in gemeente Oldambt gaat door

OLDAMBT – Op 20 juni trok er een stevige storm over Oldambt, waardoor veel bomen in onze gemeente beschadigd raakten. Veel bomen zijn zodanig beschadigd, dat ze helemaal gekapt moeten worden.
Extra inzet
De buitendienst van de gemeente Oldambt heeft de afgelopen weken veel extra mensen en materieel ingezet om de openbare ruimte veilig te stellen. Afgelopen week werden hiervoor hoogwerkers ingeschakeld. Ook aannemers hielpen bij het snoeien en kappen van bomen. Naar schatting 40 procent van de schade aan de bomen is nu verholpen. Ook de meeste meldingen van inwoners zijn opgelost.
Hoogwerkers en snippermachines
Er is de afgelopen weken hard gewerkt maar nu moet nog steeds 60 procent van de bomen in onze gemeente gesnoeid worden. Ondanks de vakantie gaan de medewerkers van de buitendienst de komende twee weken door met hun werkzaamheden. Hiervoor worden weer hoogwerkers en snippermachines ingezet.
Trots
Wethouder Tim van Bostelen is trots op de inzet van de medewerkers van de buitendienst. “Ik zie dat er de afgelopen weken hard is gewerkt om de stormschade in onze gemeente aan te pakken. Petje af voor dit harde werk! Maar we zijn er nog niet. Ook de komende weken gaan we hard aan de slag om ervoor zorgen dat de bomen er weer netjes bij staan en geen gevaar opleveren voor de omgeving. “
Takken aanbieden
In de week van 6 juli worden de takken die bewoners hebben gemeld opgehaald in een extra ronde. De komende weken werken we door aan de aanpak van de stormschade totdat alles opgelost is. Deze klus heeft voorrang op andere activiteiten van de buitendienst. Het kan zijn dat hierdoor andere activiteiten later uitgevoerd worden.
Bron: Gemeente Oldambt