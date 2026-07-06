Aanpak stormschade in gemeente Oldambt gaat door

Weerbericht van: Maandag 6 juli 08.00 uur door Groningen1

Overwegend bewolkt

We starten de week in onze regio met veel bewolking en de zon houdt zich grotendeels schuil. Hoewel het wolkendek dik is, blijft het op de meeste plaatsen droog. Een lokale spat regen is met een neerslagkans van 25% echter niet helemaal uit te sluiten. De temperatuur stijgt naar 22 graden, wat door de hoge luchtvochtigheid ietwat klam kan aanvoelen. Er waait een matige westenwind.

Vanavond en Nacht In de loop van de avond en nacht blijft de bewolking hardnekkig hangen. Het blijft overwegend droog en de wind houdt zich rustig. Het koelt nauwelijks af: de temperatuur daalt vannacht naar een minimum van 16 graden, wat zorgt voor een bijzonder warme en zachte nacht.

Dinsdag Morgen verandert er vrijwel niets aan dit weerbeeld. We houden de hele dag te maken met wolkenvelden waar de zon maar moeilijk doorheen breekt. Overdag wordt het opnieuw maximaal 22°C bij een matige westenwind. Ook de kans op een bui blijft onveranderd op 25%. In de nacht naar woensdag koelt het af tot 15 graden.

Tip van de redactie: Het is geen strandweer, maar door de zachte temperaturen is het prima weer om buiten actief te zijn. Neem tijdens een fietstocht wel een lichte jas mee vanwege de frisse westenwind!