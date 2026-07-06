Brandweer Veendam blust leegstaande woning

VEENDAM – Brandweer Veendam is vannacht uitgerukt voor een brand in een leegstaande woning.
Rond half twee vannacht is in een leegstaande woning aan de Somerlustweg in Veendam brand uitgebroken. Op het moment dat de brandweer met de tankautospuit en de hoogwerker arriveerde was de brand uitslaand. Ook buiten was een brandhaard.
De woning raakte aan de binnenkant fors beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De woning stond op de nominatie om gesloopt te worden.